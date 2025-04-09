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В Красноярский край привезли тонны зараженных манго и ананасов

КРАСНОЯРСК, 9 апреля, ФедералПресс. Привезенные фрукты из Китая, а именно манго и ананасы, оказались зараженные. В одном из них обнаружен опасный паразит. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В одном из образцов был обнаружен червец Комстока. Это вредитель, который способен заселять более 300 видов растений и способен заражать фрукты», — отметили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что всего было проверено три тонны манго и ананасов, и для уничтожения вредителя требуются большие затраты, причем не только лабораторные исследования растений, но и их химическая обработка.

Напомним, что россиянам посоветовали не покупать в магазинах и на рынках неестественно глянцевые фрукты и овощи.