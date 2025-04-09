В Красноярский край привезли тонны зараженных манго и ананасов

«В одном из образцов был обнаружен червец Комстока. Это вредитель, который способен заселять более 300 видов растений и способен заражать фрукты», — отметили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве уточнили, что всего было проверено три тонны манго и ананасов, и для уничтожения вредителя требуются большие затраты, причем не только лабораторные исследования растений, но и их химическая обработка.
Напомним, что россиянам посоветовали не покупать в магазинах и на рынках неестественно глянцевые фрукты и овощи.