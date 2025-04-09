Новосибирская филармония поздравила Александра Овечкина с мировым рекордом

Новосибирская государственная филармония присоединилась к поздравлениям в адрес легендарного хоккеиста Александра Овечкина, который установил новый мировой рекорд, забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и превзойдя достижение великого Уэйна Гретцки.
«Присоединяемся к всеобщей радости по случаю нового мирового рекорда Александра Овечкина! Коллектив и директор филармонии поздравляют героя!» — говорится в поздравлении, опубликованном в соцсетях.
В честь исторического события на сцене выступили Концертный духовой оркестр и вокальный ансамбль Павла Шаромова, исполнив музыкальное поздравление для спортсмена.
Ролик был опубликован в социальной сети ВКонтакте.
Напомним, что певец Сергей Жуков и телеканал СТС выпустили клип в честь 895-й шайбы Овечкина.