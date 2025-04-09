Новосибирская филармония поздравила Александра Овечкина с мировым рекордом

Новосибирская государственная филармония присоединилась к поздравлениям в адрес легендарного хоккеиста Александра Овечкина, который установил новый мировой рекорд, забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и превзойдя достижение великого Уэйна Гретцки.