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Когда откроют канатную дорогу на Ай-Петри

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. С 17 апреля канатная дорога на вершину горы Ай-Петри в Крыму возобновит работу, сообщили в пресс-службе горного тематического парка.

Источник: РИА "Новости"

«Канатная дорога начинает работу с 17 апреля, а уже 20 апреля состоится яркое праздничное открытие сезона. В этом году встречаем сезон ярко, насыщенно и очень красиво», — сказано в публикации горного тематического парка.

Для крымчан и гостей полуострова подготовили яркие инсталляции и фотозоны, добавили в пресс-службе.

«Цветные “фильтры эмоций” — встань в настроение: желтое, зеленое, голубое или розовое. Фонтанчики-ветерки, флажки, декоративные элементы — все, чтобы праздник чувствовался в каждом шаге», — рассказали сотрудники парка.

И добавили, что в этом сезоне вершина самой знаменитой горы Крыма станет пространством, где захочется фотографировать все: небо, горы, и, конечно, себя.

Ранее сообщалось, что за первые три месяца 2025 года Большую Ялту посетили около 300 тысяч отдыхающих. Это больше половины приехавших на полуостров туристов.

Кроме того, крымчанам и гостям полуострова также напоминают, что с 1 апреля посещение крымских заповедников ограничат для посещения.