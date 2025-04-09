Когда откроют канатную дорогу на Ай-Петри

«Канатная дорога начинает работу с 17 апреля, а уже 20 апреля состоится яркое праздничное открытие сезона. В этом году встречаем сезон ярко, насыщенно и очень красиво», — сказано в публикации горного тематического парка.
Для крымчан и гостей полуострова подготовили яркие инсталляции и фотозоны, добавили в пресс-службе.
«Цветные “фильтры эмоций” — встань в настроение: желтое, зеленое, голубое или розовое. Фонтанчики-ветерки, флажки, декоративные элементы — все, чтобы праздник чувствовался в каждом шаге», — рассказали сотрудники парка.
И добавили, что в этом сезоне вершина самой знаменитой горы Крыма станет пространством, где захочется фотографировать все: небо, горы, и, конечно, себя.
Ранее сообщалось, что за первые три месяца 2025 года Большую Ялту посетили около 300 тысяч отдыхающих. Это больше половины приехавших на полуостров туристов.
Кроме того, крымчанам и гостям полуострова также напоминают, что с 1 апреля посещение крымских заповедников ограничат для посещения.