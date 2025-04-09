Умер Валерий Колчанов, легендарный в Иркутске вратарь, ветеран футбола Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Федерации футбола, он был опорой и поддержкой таких команд как «Аэрофлот», «Звезда», «Спарта» и «Локомотив». Всю свою жизнь посвятил любимой игре, оставаясь на «посту номер один».
— Надежность, полная самоотдача, граничащая с фанатизмом, запредельная требовательность к себе и партнерам сделали Колчана любимцем болельщиков и кумиром нескольких поколений футболистов. А его душевность, искрометный юмор, честность в словах и поступках оценивали все без исключения представители репортерского цеха, — вспоминают в Федерации футбола.
Возраст не дал забыть мужчине о своем любимом деле, он продолжал участвовать в матчах ветеранов. Умер Валерий Колчанов, легендарный в Иркутске вратарь, на 79 году жизни. Пока неизвестно, где и когда состоится церемония прощания с футболистом — информацию об этом сообщат позже.