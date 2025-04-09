Возраст не дал забыть мужчине о своем любимом деле, он продолжал участвовать в матчах ветеранов. Умер Валерий Колчанов, легендарный в Иркутске вратарь, на 79 году жизни. Пока неизвестно, где и когда состоится церемония прощания с футболистом — информацию об этом сообщат позже.