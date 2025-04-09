Стоявшую у Дома офицеров в Иркутске военную технику забрали на реставрацию

В Иркутске продолжается ремонт исторического здания Дома офицеров. Кстати, помимо ремонта здания, обсудили и обновление парка военной техники, который находится рядом с Домом офицеров. Её в порядок приведут быстрее: ожидается, что сделать это успеют к 9 мая. 8 апреля технику демонтировали с площадки у Дома офицеров и увезли на грузовиках.
Подрядчик уже ведёт покраску фасада Дома офицеров со стороны улиц Карла Маркса и Ударника. Кстати, обновлённые стены здания, долгое время находившегося в не самом ухоженном состоянии, уже частично можно увидеть из-под защитных баннеров. Общий объём выполненных работ составляет 75%.
Как рассказали в региональном Министерстве по молодёжной политике, при ремонте особое внимание уделяют сохранению исторического облика здания, построенного в конце XIX века. Завершить обновление Дома офицеров планируют в декабре этого года. Из регионального бюджета на эти цели выделили 291 миллион рублей.