Стоявшую у Дома офицеров в Иркутске военную технику забрали на реставрацию

В Иркутске продолжается ремонт исторического здания Дома офицеров. Кстати, помимо ремонта здания, обсудили и обновление парка военной техники, который находится рядом с Домом офицеров. Её в порядок приведут быстрее: ожидается, что сделать это успеют к 9 мая. 8 апреля технику демонтировали с площадки у Дома офицеров и увезли на грузовиках.