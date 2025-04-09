Число участников проекта «Сделано в Москве» превысило 7 тыс

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Более семи тысяч предпринимателей присоединились к столичному проекту «Сделано в Москве». Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
«Проект объединил уже свыше семи тысяч предпринимателей. За последний год количество товаров на сайте “Сделано в Москве” выросло на треть — до 34 тыс. позиций. Это предметы интерьера, продукты питания, игрушки, косметика», — рассказала Сергунина, слова которой приводит пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.
Она отметила, что благодаря инструментам программы столичные бренды с начала года продали продукцию на сумму 350 млн рублей, что в четыре раза больше, чем за первый квартал 2024 года.
Заммэра добавила, что онлайн-шоурум проекта посетили порядка 700 тыс. человек с начала года. Большинство из них интересовались одеждой, обувью и аксессуарами. Товарные карточки ведут на страницы интернет-магазинов, где можно совершить покупку. С начала года около 70% всех продаж пришлось на маркетплейсы.
Сергунина подчеркнула, что охват программы увеличивается не только за счет продвижения на онлайн-площадках, но и благодаря городским событиям. Например, к экосистеме присоединились бренды, представлявшие свои коллекции на Московской неделе моды. Также успешным опытом стал «Маркет волшебства», в рамках которого было реализовано больше 50 тыс. товаров столичных производителей.