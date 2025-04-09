Число участников проекта «Сделано в Москве» превысило 7 тыс

Заммэра добавила, что онлайн-шоурум проекта посетили порядка 700 тыс. человек с начала года. Большинство из них интересовались одеждой, обувью и аксессуарами. Товарные карточки ведут на страницы интернет-магазинов, где можно совершить покупку. С начала года около 70% всех продаж пришлось на маркетплейсы.