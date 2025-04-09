Нижегородские приставы выдворили двух граждан Алжира из РФ

Решение об их выдворении ранее принял суд как меру наказания по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранцем правил въезда либо режима пребывания в РФ). Уточняется, что у них не было документов, подтверждающих право временно проживать и работать в России. Нарушителям также запретили въезд в РФ на пять лет.