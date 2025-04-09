Турпоток между Беларусью и Россией установил рекорд в 2024 году

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Все больше российских туристов проявляют внимание к белорусскому направлению, также отмечается встречный интерес со стороны граждан Беларуси к российским предложениям.
Об этом сказано в приветствии посла РФ в республике Бориса Грызлова участникам III Белорусско-Российского конгресса, передает корреспондент Sputnik.
Серьезное оживление на рынке туруслуг Союзного государства подтверждается объективными данными статистики.
«Взаимный поток в 2024 году составил рекордные 6 млн человек. При этом число организованных туристов из России превысило 350 тысяч, а из Беларуси 140 тысяч человек», — сказал он.
По его словам, на фоне удорожания и усложнения логистики поездок в страны дальнего зарубежья отечественные путешественники все чаще стали находить для себя достойные альтернативы для отдыха на бескрайних просторах Союзного государства — от Бреста до Владивостока.
«В Беларуси открывают для себя жемчужины природы и материального наследия России — будь то красоты русского Севера, Карелии, шедевры Москвы и Санкт-Петербурга, Причерноморья, Кавказа, Алтая и Приморья. Россиян же в Беларуси традиционно привлекают уникальные памятники историко-культурного наследия и качественное санаторно-курортное лечение», — отмечается в приветствии.