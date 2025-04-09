Сильные дожди прогнозируются в Казахстане в ближайшие дни

На западе страны понижение от 2−7 тепа до 0−5 тепла, на западе, севере региона заморозки 3 градуса. На северо-западе понижение температуры от 3−8 тепла до 2 мороза-3 тепла. На севере, в центре повышение от 2−7 до 7−12 тепла. На востоке повышение от 3 мороза 5 тепла до 3−8 тепла. На юго-востоке ожидается повышение от 5−10 до 7−12 тепла. На юге повышение от 10−15 до 15−20 тепла.