В Ростовской области две осужденные сбежали с работ на заводе

В Ростовской области две осужденные женщины после работ на лакокрасочном заводе не вернулись в колонию-поселения. Они самовольно покинули свои рабочие места на предприятии, куда были трудоустроены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ ФСИН по Ростовской области.
Отсутствие женщин заметили сотрудники ИК-12, когда проводили проверку осужденных, работающих на заводе. В этот же день сбежавших удалось задержать при помощи сотрудников полиции.
По факту побега проводится проверка. А также решается вопрос об избрании меры пресечения для женщин-беглянок.