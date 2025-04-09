В Ростовской области две осужденные сбежали с работ на заводе

В Ростовской области две осужденные женщины после работ на лакокрасочном заводе не вернулись в колонию-поселения. Они самовольно покинули свои рабочие места на предприятии, куда были трудоустроены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ ФСИН по Ростовской области.