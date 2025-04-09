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В Ростовской области две осужденные сбежали с работ на заводе

Под Ростовом задержали двух сбежавших с лакокрасочного завода заключенных женщин.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области две осужденные женщины после работ на лакокрасочном заводе не вернулись в колонию-поселения. Они самовольно покинули свои рабочие места на предприятии, куда были трудоустроены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ ФСИН по Ростовской области.

Отсутствие женщин заметили сотрудники ИК-12, когда проводили проверку осужденных, работающих на заводе. В этот же день сбежавших удалось задержать при помощи сотрудников полиции.

По факту побега проводится проверка. А также решается вопрос об избрании меры пресечения для женщин-беглянок.