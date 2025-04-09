Снежный шторм возвращается в Крым

На сегодня уже готовятся материалы по выпуску нового штормового предупреждения: 10, 11,12 апреля, несмотря на то, что всем уже хочется весны, мы прогнозируем снова ухудшение погодных условий.
Он уточнил, что в указанные даты на полуострове ожидаются сильные дожди, переходящие в мокрый снег, ветер, возможно, гололед.
«Нам нужно до понедельника продержаться в этой ситуации и быть подготовленными», — констатировал представитель МЧС.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах, предупреждают спасатели. Возможны подтопления территорий, падение слабо укрепленных конструкций, деревьев, обрывы линий электропередач.
В этой связи рекомендуется исключить выход в горы и лес, не выходить на берега и набережные, и воздержаться от выхода в море и во внутренние водоемы, уделить внимание состоянию ливнестоков, водителям при невозможности ограничить выезд. Особое внимание спасатели просят уделить безопасности детей и пожилых людей.