Хулигана, пугавшего пистолетом владивостокцев на Золотом мосту, разыскивает полиция

Действия нарушителя общественного порядка очевидец снял на камеру смартфона, видеозапись распространили в социальных сетях, и в ходе мониторинга её заметили правоохранительные органы. Устанавливается личность гражданина и все обстоятельства инцидента. Отметим, что выходку он допустил в утренний час пик, когда трафик на мосту был достаточно плотный, так что свидетелей этой выходке оказалось много (пострадавших, если бы гражданин решил из пистолета стрелять, тоже могло бы быть много). Такие действия могут быть квалифицированы как хулиганство с применением оружия — наказание за это составляет до семи лет лишения свободы (ч. 2 ст. 213 УК РФ).