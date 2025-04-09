Красноярск озеленяют деревьями в кашпо и корзинах

Красноярск продолжат озеленять деревьями в специальных кадках или корзинах над подземными коммуникациями. Как рассказали в мэрии, такие технологии используются для участков, расположенных вдоль крупных улиц и дорог, где под землей проложены сети.
Кроме того, в местах, где невозможно высадить дерево в грунт, продолжат использовать распространенный способ озеленения — кашпо. В 2024 году они украсили участки на Карла Маркса. Опыт посчитали удачным и решили продолжить и в 2025.
Архитекторы уже предложили разные варианты кашпо. К примеру, подрядчик сможет спроектировать такой способ озеленения при создании «зеленого коридора» вдоль проспекта имени газеты «Красноярский рабочий», если там обнаружат участки, где посадить деревья невозможно из-за сетей.
В мэрии отметили, что по нормам безопасности над сетями и рядом с ними можно высаживать только газон. Корни деревьев и кустарников могут оплетать трубы и каналы, повреждая их.