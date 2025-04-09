Московским девятиклассникам гарантируют бесплатное обучение в колледжах

В Москве продолжают мотивировать школьников к поступлению в средние учебные заведения. Ранее для тех, кто выпускается после девятого класса, оставили только два обязательных ОГЭ — по русскому языку и математике. А теперь еще и пообещали каждому бесплатное обучение в колледже. По данным портала mos.ru, этим летом в столице откроется 37 тысяч бюджетных мест — на десять тысяч больше, чем в прошлом году. Их хватит для всех выпускников.
Чтобы воспользоваться перечисленными льготами, нужно до 15 мая изменить количество предметов для сдачи в личном кабинете mos.ru. Приемная кампания в техникумы и колледжи стартует в конце июня. Подать заявления можно на разные специальности в одном или нескольких учебных заведениях, очно или в электронном формате.
В 2025/26 учебном году большинство программ подготовки в столице будет рассчитано на три года. За это время студент сможет освоить несколько профессий и сразу найти работу в организациях-партнерах.
Власти подчеркивают, что даже после колледжа можно повысить уровень образования до высшего. Правда, с этого года специальность нужно выбирать внимательнее: при смене направления придется сдавать ЕГЭ и поступать в вуз на общих основаниях.