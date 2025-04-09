Московским девятиклассникам гарантируют бесплатное обучение в колледжах

В Москве продолжают мотивировать школьников к поступлению в средние учебные заведения. Ранее для тех, кто выпускается после девятого класса, оставили только два обязательных ОГЭ — по русскому языку и математике. А теперь еще и пообещали каждому бесплатное обучение в колледже. По данным портала mos.ru, этим летом в столице откроется 37 тысяч бюджетных мест — на десять тысяч больше, чем в прошлом году. Их хватит для всех выпускников.