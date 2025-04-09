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Ветераны Калининградской области получат выплаты к юбилею Победы

Отделение Социального фонда России по Калининградской области объявило о начале выплат ветеранам ко Дню Победы.

Источник: Янтарный край

Средства будут перечислены вместе с пенсией в апреле текущего года.

Владельцы банковских карт «МИР» получат выплаты 15 и 23 апреля. Для пенсионеров, получающих пенсию через «Почту России», будет действовать индивидуальный график доставки, который можно уточнить в своем почтовом отделении.

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы фронтовиков и малолетние узники концлагерей получат по 80 000 рублей. Труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, совершеннолетние узники концлагерей и работники оборонных предприятий получат по 55 000 рублей.

Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны дополнительно будет начислена ежегодная выплата в размере 10 000 рублей.

Эти выплаты приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и станут знаком благодарности потомков за их подвиг и вклад в победу над фашизмом.