Ветераны Калининградской области получат выплаты к юбилею Победы

Средства будут перечислены вместе с пенсией в апреле текущего года.
Владельцы банковских карт «МИР» получат выплаты 15 и 23 апреля. Для пенсионеров, получающих пенсию через «Почту России», будет действовать индивидуальный график доставки, который можно уточнить в своем почтовом отделении.
Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы фронтовиков и малолетние узники концлагерей получат по 80 000 рублей. Труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, совершеннолетние узники концлагерей и работники оборонных предприятий получат по 55 000 рублей.
Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны дополнительно будет начислена ежегодная выплата в размере 10 000 рублей.
Эти выплаты приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и станут знаком благодарности потомков за их подвиг и вклад в победу над фашизмом.