Красноярцы могут сдать накопившуюся мелочь

До 19 апреля в офисах банков в разных городах края можно без комиссии обменять монеты на банкноты или зачислить их на счет. Также монеты можно принести на обмен в супермаркеты и получить бумажные деньги.
В Красноярском крае открыто около 350 точек обмена. Полный список и адреса участников во всех регионах страны, в том числе в Красноярском крае, и интерактивная карта опубликованы на странице акции монетнаянеделя.рф.
Красноярцам рекомендуют для удобства заранее рассортировать монеты по номиналу.
«Чеканка монет — трудоемкий и дорогостоящий процесс, а их жизненный цикл гораздо длиннее, чем у банкнот, монеты изнашиваются десятилетиями. Между тем, львиная доля монет не приносит пользы: они оседают в копилках и не используются в расчетах. Предлагаю красноярцам собрать монеты, которые хранятся в доме, и принести их в удобный банковский офис или магазин», — комментирует управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.
По данным Банка России, сейчас в обращении находится более 73 миллиардов монет. Разделив их между россиянами, каждому достанется примерно по 1,5 килограмма.