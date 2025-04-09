Красноярцы могут сдать накопившуюся мелочь

«Чеканка монет — трудоемкий и дорогостоящий процесс, а их жизненный цикл гораздо длиннее, чем у банкнот, монеты изнашиваются десятилетиями. Между тем, львиная доля монет не приносит пользы: они оседают в копилках и не используются в расчетах. Предлагаю красноярцам собрать монеты, которые хранятся в доме, и принести их в удобный банковский офис или магазин», — комментирует управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.