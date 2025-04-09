В Евпатории громко

На территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военнослужащих и антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее. С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.