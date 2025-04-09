В Евпатории громко

«Уважаемые жители Заозерного! Информируем, что с 10:30 до 14:00 будут проходить учения военнослужащих», — сказано в сообщении.
В этот период могут быть слышны громкие звуки. Жителей просят сохранять спокойствие.
Ранее в среду также сообщалось, что на территории полигона «Опук» в Ленинском районе Крыма до конца текущего года военнослужащие армии России будут проводить ежедневные тактические учения.
На территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военнослужащих и антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее. С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
В Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.