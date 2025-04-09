Одежда экс-капитана красноярского «Енисея» вызвала шок у фанатов

По информации телеграм-канала «Борус», произошел скандал с участием фанатов.
В центре внимания оказался не столько результат игры, сколько поведение бывшего капитана «Енисея» Александра Харитонова, который пришел на стадион в форме «Черноморца».
По словам Харитонова, он хотел поддержать своего друга Егора Иванова, недавно перешедшего из красноярского клуба в новороссийскую команду. Однако этот жест возмутил болельщиков «Енисея».
Объединение болельщиков «Орда» также намеревается обратиться к мэру Красноярска с вопросом о соответствии Дмитрия Ускова, главного редактора «Горновостей», занимаемой должности. Усков, находившийся на матче в компании Харитонова, подвергся критике за негативные комментарии об игре «Енисея».
В ответ на претензии Усков предложил обсудить вопрос в конструктивном ключе, а Харитонов заявил, что не имел намерения никого оскорблять.
Сама игра также не обошлась без инцидентов. На 24-й минуте красноярец Кирилл Ушатов получил вторую желтую карточку и был удален с поля после столкновения с бывшим игроком «Енисея» Олегом Ланиным. В спорной ситуации активно участвовали экс-енисейцы Егор Иванов и Виталий Стежко, выступающие теперь за «Черноморец».
Когда Иванов покидал поле, болельщики встретили его свистом, на что футболист ответил аплодисментами.
Александр Ломакин, бывший игрок «Енисея», и спортивный обозреватель «Горновостей» Павел Катцын раскритиковали поведение болельщиков, назвав его неприемлемым.