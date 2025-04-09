Одежда экс-капитана красноярского «Енисея» вызвала шок у фанатов

Сама игра также не обошлась без инцидентов. На 24-й минуте красноярец Кирилл Ушатов получил вторую желтую карточку и был удален с поля после столкновения с бывшим игроком «Енисея» Олегом Ланиным. В спорной ситуации активно участвовали экс-енисейцы Егор Иванов и Виталий Стежко, выступающие теперь за «Черноморец».