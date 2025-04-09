Три КамАЗа незаконной рекламы убрали с центра Красноярска

Только за первый квартал 2025 года с улиц убрали 32,5 кубометра объявлений — это примерно три КамАЗа бумажного мусора.
В числе ликвидированного: 43 картонные таблички формата А3, 31 баннер и растяжка, 11 штендеров и 14 других незаконных конструкций.
Работа велась не только в центре, но и в Покровском, Кразовском, на ул. Брянской и Северном шоссе. Рекламу снимали с опор освещения, экранов, деревьев, дорожных знаков и остановок, сообщает мэрия.
«Особую тревогу вызывают трафаретные надписи на фасадах зданий, которые предположительно рекламируют запрещенные вещества», — сказал руководитель администрации Центрального района Максим Орешников.
Очистка проводится в рамках трехстороннего соглашения администрации района, УДИБ, а также АНО «Чистоград». К работам подключаются и трудовые отряды, и управляющие компании.
Добавим, что за размещение незаконной рекламы предусмотрены штрафы.