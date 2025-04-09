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Три КамАЗа незаконной рекламы убрали с центра Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральном районе продолжается активная борьба с несанкционированной рекламой.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Только за первый квартал 2025 года с улиц убрали 32,5 кубометра объявлений — это примерно три КамАЗа бумажного мусора.

В числе ликвидированного: 43 картонные таблички формата А3, 31 баннер и растяжка, 11 штендеров и 14 других незаконных конструкций.

Работа велась не только в центре, но и в Покровском, Кразовском, на ул. Брянской и Северном шоссе. Рекламу снимали с опор освещения, экранов, деревьев, дорожных знаков и остановок, сообщает мэрия.

«Особую тревогу вызывают трафаретные надписи на фасадах зданий, которые предположительно рекламируют запрещенные вещества», — сказал руководитель администрации Центрального района Максим Орешников.

Очистка проводится в рамках трехстороннего соглашения администрации района, УДИБ, а также АНО «Чистоград». К работам подключаются и трудовые отряды, и управляющие компании.

Добавим, что за размещение незаконной рекламы предусмотрены штрафы.