В Башкирии организовали экстренную вакцинацию от кори

Как сообщают в Роспотребнадзоре РБ, заболевших зарегистрировали в городах Уфа, Октябрьский, Белорецк, а также Туймазинском районе. Преимущественно это завозные случаи среди ранее невакцинированных людей. Для защиты контактных лиц организовано проведение экстренной вакцинации.