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В Башкирии организовали экстренную вакцинацию от кори

В республике продолжают фиксироваться единичные случаи заболевания.

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

В Башкирии организовали экстренную вакцинацию от кори. В республике продолжают фиксироваться единичные случаи заболевания.

Как сообщают в Роспотребнадзоре РБ, заболевших зарегистрировали в городах Уфа, Октябрьский, Белорецк, а также Туймазинском районе. Преимущественно это завозные случаи среди ранее невакцинированных людей. Для защиты контактных лиц организовано проведение экстренной вакцинации.

По данным ведомства, с начала года вакцинировано 36,8% населения, подлежащего иммунизации, включая 58,5% детей из числа запланированных на 2025 год. З.

«Заболевание корью является вакциноуправляемым, поэтому наиболее эффективным методом профилактики остается вакцинация», — отмечают в пресс-службе Роспотребнадзора.