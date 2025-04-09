В Башкирии организовали экстренную вакцинацию от кори. В республике продолжают фиксироваться единичные случаи заболевания.
Как сообщают в Роспотребнадзоре РБ, заболевших зарегистрировали в городах Уфа, Октябрьский, Белорецк, а также Туймазинском районе. Преимущественно это завозные случаи среди ранее невакцинированных людей. Для защиты контактных лиц организовано проведение экстренной вакцинации.
По данным ведомства, с начала года вакцинировано 36,8% населения, подлежащего иммунизации, включая 58,5% детей из числа запланированных на 2025 год. З.
«Заболевание корью является вакциноуправляемым, поэтому наиболее эффективным методом профилактики остается вакцинация», — отмечают в пресс-службе Роспотребнадзора.