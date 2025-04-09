В Хабаровске прошел фестиваль здорового образа жизни

На пятом краевом фестивале здорового образа жизни на арене «Ерофей» участники научились оказывать первую помощь, проверять здоровье и менять профессию. Мероприятие организовало два министерства — спорта и здравоохранения, чтобы привлечь население к ЗОЖ и помочь людям обратить внимание на своё самочувствие. Об этом сообщает habinfo.ru.