В Хабаровске прошел фестиваль здорового образа жизни

На пятом краевом фестивале здорового образа жизни на арене «Ерофей» участники научились оказывать первую помощь, проверять здоровье и менять профессию. Мероприятие организовало два министерства — спорта и здравоохранения, чтобы привлечь население к ЗОЖ и помочь людям обратить внимание на своё самочувствие. Об этом сообщает habinfo.ru.
Стоматологическая поликлиника № 18 проверяла зубы лазером, а также давала попробовать поставить пломбу, а хабаровский государственный медицинский колледж предлагал помощь поперхнувшемуся, наложение повязок, самообследование молочной железы и анатомию. Особенно популярной была анатомия благодаря манекену.
Также на мероприятии был и психолог. Специалист проводила тесты на память по монреальской шкале, несмотря на шум.
Центр медицины катастроф показывал, как оказывать помощь при потере сознания, а пенсионерки проверяли зрение, сердечно-сосудистую систему и профилактику плоскостопия.
Фестиваль не оставил никого равнодушным и произвел большое впечатление на посетителей, оставив за собой лишь глубокое понимание и хорошее настроение.