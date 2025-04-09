Прибрежные территории очистят от мусора в Хабаровском крае

В течение ближайших семи месяцев волонтеры очистят от мусора береговые линии водоемов во всех муниципальных образованиях края.
В план уборки вошли также берега Амура и его проток в границах Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, Ульчского, Хабаровского районов. Добровольцы приведут в порядок также берега мелких рек.
«Больше всего мероприятий в 2025 году запланировано провести в Хабаровске, Нанайском, Ульчском и Хабаровском районах. Там за сезон пройдет не менее 15 акций. Но в целом хочу отметить высокую активность жителей всего региона, включая и северные районы, и отдаленные населенные пункты. Смело могу утверждать, что в Хабаровском крае инициатива Владимира Владимировича Путина по приведению в порядок водных объектов России нашла массовую поддержку», — отметил министр природных ресурсов края Александр Леонтьев.
Отметим, акция проводится в рамках реализации нацпроекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом Владимиром Путиным.