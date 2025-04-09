Прибрежные территории очистят от мусора в Хабаровском крае

«Больше всего мероприятий в 2025 году запланировано провести в Хабаровске, Нанайском, Ульчском и Хабаровском районах. Там за сезон пройдет не менее 15 акций. Но в целом хочу отметить высокую активность жителей всего региона, включая и северные районы, и отдаленные населенные пункты. Смело могу утверждать, что в Хабаровском крае инициатива Владимира Владимировича Путина по приведению в порядок водных объектов России нашла массовую поддержку», — отметил министр природных ресурсов края Александр Леонтьев.