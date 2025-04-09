В Омской области участок у Иртыша выставлен на торги за 95 тысяч

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области объявило аукцион на аренду участка на берегу реки Иртыш, который находится рядом с парком «Зелёный остров». Участок площадью 1,13 гектара, на котором сейчас располагается лодочная станция, предлагается в аренду на срок пять и семь месяцев. Подробности аукциона опубликованы на платформе «ГИС Торги».