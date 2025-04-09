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В Омской области участок у Иртыша выставлен на торги за 95 тысяч

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области объявило аукцион на аренду участка на берегу реки Иртыш, который находится рядом с парком «Зелёный остров».

Источник: Reuters

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области объявило аукцион на аренду участка на берегу реки Иртыш, который находится рядом с парком «Зелёный остров». Участок площадью 1,13 гектара, на котором сейчас располагается лодочная станция, предлагается в аренду на срок пять и семь месяцев. Подробности аукциона опубликованы на платформе «ГИС Торги».

Начальная цена аренды составляет 94,6 тысячи рублей на весь срок использования. Участникам торгов необходимо задать задаток в том же размере.

По информации, предоставленной РБК Омск Управлением недропользования и водных ресурсов, участок ранее также был сдан в аренду, но срок действующего договора истёк. Новый аукцион организован в ответ на поступившую заявку на заключение договора водопользования. Однако, кто именно подал эту заявку, не уточняется.

С будущим победителем аукциона будет подписан договор водопользования. Важно помнить, что любая деятельность в водоохранной зоне должна осуществляться в строгом соответствии с установленными правилами. В частности, запрещено загрязнение водоёмов, а также должны соблюдаться все нормы, направленные на защиту водных биологических ресурсов.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 мая, а сам аукцион состоится 21 мая.