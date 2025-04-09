Дончане выбрали около тысячи объектов для голосования по благоустройству

Для того, чтобы узнать предпочтения жителей области с 15 января по 23 марта дончане могли предложить свои варианты. За это время поступило порядка тысячи заявок, часть из которых отберут для участия в онлайн-голосовании. Однако не все предложенные жителями территории соответствуют установленным критериям по местоположению и масштабам работ.