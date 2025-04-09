Дончане выбрали около тысячи объектов для голосования по благоустройству

До начала Всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2026 году, остается меньше трех недель. Вопросы его организации обсудили на заседании рабочей группы под председательством заместителя губернатора Владимира Ревенко.
Для того, чтобы узнать предпочтения жителей области с 15 января по 23 марта дончане могли предложить свои варианты. За это время поступило порядка тысячи заявок, часть из которых отберут для участия в онлайн-голосовании. Однако не все предложенные жителями территории соответствуют установленным критериям по местоположению и масштабам работ.
— Активность граждан, их стремление участвовать в формировании облика своих городов и поселков — важный показатель успешности как самого голосования, так и всего национального проекта «Инфраструктура для жизни», — подчеркнул Владимир Ревенко.
Он также отметил о необходимости, чтобы мнение жителей было услышано. Сделать города и поселки Ростовской области красивыми и комфортными — это ключевая цель.
Каждый год в Ростовской области преображается более ста общественных пространств: парки, скверы, набережные и другие места отдыха. В этом году онлайн-голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который инициировал президент Владимир Путин, состоится в пятый раз. Ежегодно в отборе территорий участвуют до полумиллиона человек.
Как ранее отметил глава региона Юрий Слюсарь, решающее слово всегда остается за жителями Ростовской области. Отметим, что за прошлый год удалось благоустроить 149 общественных пространств. В планах на этот год еще 168.