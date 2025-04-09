Исчезала дважды — 17-летнюю школьницу вернули из неизвестности в Хабаровске

В Хабаровске мама школьницы поблагодарила полицейских за помощь, которая, возможно, уберегла ее дочь от беды, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Девочка дважды уходила из дома за один месяц — и оба раза ее разыскивали сотрудники городского отдела полиции № 3.
В начале марта 17-летняя десятиклассница не вернулась домой. Несмотря на то, что сначала она поддерживала связь с матерью, вскоре перестала выходить на связь и отключила телефон. В письме, которое оставила перед исчезновением, девочка объяснила: ей не хватает общения, и она хочет проводить время с новой подругой, найденной через соцсети.
Мама обратилась в полицию. К поискам подключились сотрудники уголовного розыска и инспекторы по делам несовершеннолетних. Опросив знакомых и проверив популярные места подростков, полицейские вышли на 19-летнюю жительницу Краснофлотского района — ранее замеченную в бродяжничестве. Девочку нашли у нее дома и вернули родителям.
С ней поговорили психологи и педагоги. Казалось, история закончилась. Но спустя четыре дня школьница исчезла снова.
Мать вновь забила тревогу — на этот раз с телефона дочери позвонил незнакомец: он якобы нашел смартфон на дороге. По уже знакомому адресу выехал лейтенант полиции Дмитрий Саломатин. Но квартира, где прежде находилась пропавшая, уже сменила владельцев. Здесь он нашёл только куртку девушки — и гнетущую пустоту.
Начались повторные поиски. Проверяли торговые центры, подворотни, чердаки и подвалы, звонили в больницы. Через несколько дней девочку нашли в продуктовом магазине на улице Воронежской. Живой, но явно в стрессовом состоянии. Сейчас она проходит реабилитацию в центре социальной адаптации под наблюдением специалистов. На профилактический учет поставили и школьницу, и ее мать — за несвоевременное обращение в полицию.
Тем не менее женщина благодарна.— Спасибо сотрудникам ОП № 3 за нелегкий труд, за отзывчивость и помощь в любое время суток, — написала она в письме в адрес УМВД по Хабаровскому краю.