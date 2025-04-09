Исчезала дважды — 17-летнюю школьницу вернули из неизвестности в Хабаровске

В начале марта 17-летняя десятиклассница не вернулась домой. Несмотря на то, что сначала она поддерживала связь с матерью, вскоре перестала выходить на связь и отключила телефон. В письме, которое оставила перед исчезновением, девочка объяснила: ей не хватает общения, и она хочет проводить время с новой подругой, найденной через соцсети.