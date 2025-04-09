Пермские инженеры запустили производство роботов-газонокосилок

Пермские инженеры запустили мелкосерийное производство роботов-газонокосилок. Основная задача таких машин — очищать небольшие участки территорий от зарослей и высокой травы. Разработчиками газонокосилки является команда Teeny Toons международного чемпионата «Битва роботов», сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Робот получил название Senobot. Его гусеничная платформа способна развивать скорость до 20 км/ч. На платформе установлен роторный газонокосильный механизм, который автономно очищает территорию от высокой травы. Внутри робота размещен бортовой компьютер, он передает сигналы на устройство управления — систему, состоящую из пульта дистанционного управления и FPV-очков. На них поступает изображение с камеры на корпусе робота.
Отмечается, этот робот также эффективно очищает от снега газоны, тропинки, придомовые территории и другие труднодоступные для крупногабаритной техники зоны. Такие газонокосилки могут работать до восьми часов.