Пермские инженеры запустили производство роботов-газонокосилок

Робот получил название Senobot. Его гусеничная платформа способна развивать скорость до 20 км/ч. На платформе установлен роторный газонокосильный механизм, который автономно очищает территорию от высокой травы. Внутри робота размещен бортовой компьютер, он передает сигналы на устройство управления — систему, состоящую из пульта дистанционного управления и FPV-очков. На них поступает изображение с камеры на корпусе робота.