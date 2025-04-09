Новый элемент благоустройства Стеклянного пляжа неприятно удивил владивостокцев и чиновников

Выглядит сооружение непрезентабельно и, будучи самостроем, не обслуживается ассенизаторами, так что изнутри состояние кабинок ещё менее приглядное, чем снаружи. Плату за пользование самовольно возведённой уборной, впрочем, тоже не взимают. Однако официального туалета на пляже нет вовсе.
Информацию о самодельной уборной распространили в социальных сетях и СМИ. На неё уже отреагировали в МКУ Владивостока, ожидаемо сообщив, что сортир несанкционированный и подлежит демонтажу, ситуацию держит на контроле административно-территориальное управление Советского района города.
Что делать с санитарными удобствами на пляже, пока неясно. Территория находится в ведении Минобороны, и городская администрация не может свободно распоряжаться пляжем, в том числе организовывать благоустройство со всей сопутствующей инфраструктурой. Несколько лет назад на пляже была частная зона отдыха со всеми удобствами, но владельца признали «верёвочником» и попросили покинуть территорию.