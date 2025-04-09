Новый элемент благоустройства Стеклянного пляжа неприятно удивил владивостокцев и чиновников

Что делать с санитарными удобствами на пляже, пока неясно. Территория находится в ведении Минобороны, и городская администрация не может свободно распоряжаться пляжем, в том числе организовывать благоустройство со всей сопутствующей инфраструктурой. Несколько лет назад на пляже была частная зона отдыха со всеми удобствами, но владельца признали «верёвочником» и попросили покинуть территорию.