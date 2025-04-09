В Иркутске начали готовиться к пожароопасному сезону

Конечно, самое важное — это профилактика. Именно по этой причине специалисты косят траву и сжигают сухую, также убрали около 13 тысяч тонн мусора, в том числе и свалки. Помимо этого от пожаров надежно защищены территории, которые прилегают к лесу.