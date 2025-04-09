В Иркутске начали готовиться к пожароопасному сезону

В Иркутске обсуждают готовность к весенне-летнему пожароопасному сезону. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, на сегодняшний день уже принимается ряд мер, направленных на обеспечение безопасности населения, а также снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.
Конечно, самое важное — это профилактика. Именно по этой причине специалисты косят траву и сжигают сухую, также убрали около 13 тысяч тонн мусора, в том числе и свалки. Помимо этого от пожаров надежно защищены территории, которые прилегают к лесу.
Продолжается формирование групп, отвечающих за патрулирование лесов и других зон риска. Особое внимание уделили безопасности детей — с семьями и школьниками проводятся беседы, во время которых специалисты рассказывают об основах пожарной безопасности.
— Мы видим, что структурные подразделения, комитеты по округам и специальные службы активно включились в работу. На сегодняшний день схемы взаимодействия отлажены. Убежден, что работа всех структур даст положительный результат и позволит нам преодолеть пожароопасный сезон максимально спокойно и эффективно, — отметил вице-мэр Сергей Кладов.
Вышеперечисленные работы будут продолжаться и дальше. Помимо этого эксперты предложили установить камеры видеонаблюдения в городских лесах — это поможет сократить количество пожаров и несчастных случаев.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье по состоянию на 9 апреля не зарегистрированы лесные пожары.