В Омске стало больше вакансий с зарплатой более 100 тысяч рублей

Аналитики подсчитали, что за прошедший год количество высокооплачиваемых вакантных мест увеличилось на 30%. Определены и профессии, лидирующие сегодня по уровню оплаты труда. Они представлены различными сферами занятости. В топе — логистика, строительство, транспорт и производство. Так, у курьеров наблюдается прирост в доходах на 96%, у водителей на 63, у кладовщиков и автослесарей на 45%.