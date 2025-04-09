В Омске стало больше вакансий с зарплатой более 100 тысяч рублей

189 тысяч вакансий проанализировали специалисты платформы «Зарплата.ру». Речь идет об актуальных предложениях от омских работодателей. Результаты исследования показали, что у горожан увеличился выбор привлекательных мест трудоустройства. Стало большое организаций, предлагающих зарплаты в размере от 100 тысяч рублей.
Аналитики подсчитали, что за прошедший год количество высокооплачиваемых вакантных мест увеличилось на 30%. Определены и профессии, лидирующие сегодня по уровню оплаты труда. Они представлены различными сферами занятости. В топе — логистика, строительство, транспорт и производство. Так, у курьеров наблюдается прирост в доходах на 96%, у водителей на 63, у кладовщиков и автослесарей на 45%.
По-прежнему большое количество «лакомых» вакансий предлагают тем омичам, которые готовы работать вахтовым методом. На многих «денежных» позициях зарплата не фиксирована. Она зависит от успеваемости сотрудника — числа заключенных сделок или объема выполненных задач.
Ранее «КП Омск» рассказала, что местному слесарю удалось взыскать с работодателя более 300 тысяч рублей за падение в яму.