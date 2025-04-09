«СКА-Хабаровск» выйдет на матч с «Арсеналом» в космической форме

Футболисты «СКА-Хабаровск» готовят сюрприз своим болельщикам, которые 13 апреля придут на стадион имени Ленина поддержать команду в игре с тульским ФК «Арсенал». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», матч армейцы решили посвятить Дню космонавтики и выступить в соответствующем образе. По информации пресс-службы «красно-синих», специально к игре им изготовили особую «звёздную форму».
— К матчу с «Арсеналом» мы у местного производителя заказали специальный комплект формы со звёздами и портретом первого советского космонавта Юрия Гагарина, который посвятили грядущему Дню космонавтики. Дизайном занимался хабаровчанин, который смог отразить нашу задумку. Помимо этого интересный матчдэй ждёт и наших болельщиков, — рассказал нашему корреспонденту пресс-секретарь клуба Степан Чернов.
Гостей ждёт множество активностей на космическую тематику и интересные зоны для фотографирования. Также планируется розыгрыш нескольких упаковок настоящего космического питания. Что именно нужно сделать, чтобы получить необычный приз, болельщики узнают в день матча с тульским «Арсеналом». Игра начинается в 15:00, билеты можно купить онлайн либо в магазине спортивной атрибутики на площади имени Ленина.
Напомним, что прошлый домашний матч с лидером турнирной таблицы «Балтикой», который состоялся 6 апреля, для «СКА-Хабаровска» завершился поражением хозяев поля со счётом 1:2. На сегодняшний день армейцы занимают шестое место в первенстве России среди команд Первой лиги, имея на своём счету 41 очко, заработанное в 27 матчах. Тульский «Арсенал» отстаёт не слишком значительно — команда соперников сейчас на 8 строчке списка с 36 очками.