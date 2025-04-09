«СКА-Хабаровск» выйдет на матч с «Арсеналом» в космической форме

Гостей ждёт множество активностей на космическую тематику и интересные зоны для фотографирования. Также планируется розыгрыш нескольких упаковок настоящего космического питания. Что именно нужно сделать, чтобы получить необычный приз, болельщики узнают в день матча с тульским «Арсеналом». Игра начинается в 15:00, билеты можно купить онлайн либо в магазине спортивной атрибутики на площади имени Ленина.