Омичи сняли с дерева напуганную кошечку, которая просидела там два дня

В Омске прошла трогательная спасательная операция по спасению юной кошки, которая оказалась в затруднительном положении. Об этом сообщает Mash Siberia.
Крошечная кошечка, возраст которой не превышает и года, забралась на дерево и, охваченная страхом, не могла спуститься самостоятельно. Два дня несчастное животное провело на ветках, пока неравнодушные местные жители не решили прийти на помощь.
Организовав спасательную операцию, омичи вызвали автовышку, и вскоре на место прибыли герои этой истории — один из жильцов дома на улице Лукашевича и водитель спецтехники Вячеслав. Вместе они успешно провели операцию по спасению испуганного котенка. Особенно трогательным финалом этой истории стало то, что Вячеслав, участвовавший в спасении животного, проявил настоящее человеколюбие и отказался брать оплату за вызов спецтехники, радуясь тому, что малышка вновь оказалась в безопасности.