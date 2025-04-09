Омичи сняли с дерева напуганную кошечку, которая просидела там два дня

Организовав спасательную операцию, омичи вызвали автовышку, и вскоре на место прибыли герои этой истории — один из жильцов дома на улице Лукашевича и водитель спецтехники Вячеслав. Вместе они успешно провели операцию по спасению испуганного котенка. Особенно трогательным финалом этой истории стало то, что Вячеслав, участвовавший в спасении животного, проявил настоящее человеколюбие и отказался брать оплату за вызов спецтехники, радуясь тому, что малышка вновь оказалась в безопасности.