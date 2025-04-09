В Самаре 9 апреля отправили в военкомат шесть новых граждан России

В Самаре 9 апреля прошел рейд, во время которого следователи ВСО СК по Самарскому гарнизону и полицейские искали мужчин, которые получили гражданство России, а вот на учет в военкомат не встали. Рейд проводили среди водителей на городских дорогах.
— Выявлены шесть лиц, подлежащих постановке на воинский учет, — прокомментировала пресс-служба СК по Самарскому гарнизону.
Этих мужчин отправили в военкоматы по месту прописки, а также привлекли к административной ответственности. Такие рейды в Самаре проводятся регулярно. Так, в феврале 2025 года в военкоматы отправили 11 новоиспеченных граждан России.