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В Самаре 9 апреля отправили в военкомат шесть новых граждан России

Следователи и полицейские 9 апреля провели в Самаре рейд.

В Самаре 9 апреля прошел рейд, во время которого следователи ВСО СК по Самарскому гарнизону и полицейские искали мужчин, которые получили гражданство России, а вот на учет в военкомат не встали. Рейд проводили среди водителей на городских дорогах.

— Выявлены шесть лиц, подлежащих постановке на воинский учет, — прокомментировала пресс-служба СК по Самарскому гарнизону.

Этих мужчин отправили в военкоматы по месту прописки, а также привлекли к административной ответственности. Такие рейды в Самаре проводятся регулярно. Так, в феврале 2025 года в военкоматы отправили 11 новоиспеченных граждан России.