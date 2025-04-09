Саперы обезвредили упавший беспилотник в Аксае

В Аксае обезвредили упавший на бельевые веревки дрон в многоквартирном жилом доме на улице Платова, 74. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Сейчас на месте работают следственные органы. А после этого жильцам разрешат вернуться в квартиры. Пока же люди остаются у родных или в ПВР.
Также стало известно, что в селе Бессергеновка Неклиновского района в результате атаки БПЛА в кровле частного дома нашли фрагменты взрывчатого устройства. Сейчас на место выехали оперативные службы.