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Саперы обезвредили упавший беспилотник в Аксае

Фрагмент взрывного устройства нашли в кровле дома в селе Бессергеновка.

Источник: Комсомольская правда

В Аксае обезвредили упавший на бельевые веревки дрон в многоквартирном жилом доме на улице Платова, 74. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Сейчас на месте работают следственные органы. А после этого жильцам разрешат вернуться в квартиры. Пока же люди остаются у родных или в ПВР.

Также стало известно, что в селе Бессергеновка Неклиновского района в результате атаки БПЛА в кровле частного дома нашли фрагменты взрывчатого устройства. Сейчас на место выехали оперативные службы.