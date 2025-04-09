Автобусы в Сочи начнут выполнять бесшовные перевозки

В Сочи ежедневно более 300 тысяч пассажиров пользуются услугами общественного транспорта на 126 маршрутах. Ожидается, что в высокий сезон количество пассажиров может вырасти на 15%.
За последние три года в городе-курорте благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», краевым программам и средствам перевозчиков появилось 225 единиц современного транспорта, работающего на газе и электричестве. Сейчас в городе активно готовятся к летнему сезону, чтобы обеспечить бесперебойное транспортное сообщение.
— Поручил провести мониторинг технического состояния всех задействованных и резервных автобусов, уделить особое внимание санитарному состоянию и исправной работе систем климат-контроля, — написал Андрей Прошунин в своих соцсетях.