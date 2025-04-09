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Автобусы в Сочи начнут выполнять бесшовные перевозки

В преддверии курортного сезона в схему городского общественного транспорта Сочи внесены изменения. По словам главы города Андрея Прошунина, это позволит жителям отдалённых районов добираться до центра города по магистральным маршрутам по стоимости одного билета.

В Сочи ежедневно более 300 тысяч пассажиров пользуются услугами общественного транспорта на 126 маршрутах. Ожидается, что в высокий сезон количество пассажиров может вырасти на 15%.

За последние три года в городе-курорте благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», краевым программам и средствам перевозчиков появилось 225 единиц современного транспорта, работающего на газе и электричестве. Сейчас в городе активно готовятся к летнему сезону, чтобы обеспечить бесперебойное транспортное сообщение.

— Поручил провести мониторинг технического состояния всех задействованных и резервных автобусов, уделить особое внимание санитарному состоянию и исправной работе систем климат-контроля, — написал Андрей Прошунин в своих соцсетях.