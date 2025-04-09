Глава католиков Станевский назвал возможный католический центр Беларуси

— Но так или иначе, центр будет только тогда, когда будет Бог в сердце человека… В Святом писании мы читаем, что Бог говорит: «Что вы здесь строите? Разве Я вам говорил строить?» Поэтому важно, чтобы каждый человек нашел Бога и пустил его в свое сердце. И когда сердца соединятся, то будут центры во всех епархиях, — заметил архиепископ.