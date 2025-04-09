Глава католиков Станевский назвал возможный католический центр Беларуси

Митрополит Минской-Могилевский архиепископ Иосиф Станевский сказал, где мог бы возникнуть католический религиозный центр Беларуси, сообщает Sputnik Беларусь.
Так, Станевский сказал, что на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко с представителями религиозных конфессий речь также шла о религиозных центрах притяжения. И архиепископ заметил, что таким центром для белорусских католиков мог бы стать костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе или Национальный санктуарий Матери Божьей Будславской. Однако этому храму еще нужен серьезный ремонт после разрушительного пожара в 2021 году.
— У иудеев таким центром может стать Воложин, где располагается знаменитая иешива, у православных как вариант рассматривается Жировичский монастырь, а у католиков таким местом мог бы стать Будславский костел, — сообщил митрополит.
Еще Станевский сообщил, что в Риме на встрече с государственным секретарем Папы Римского кардиналом Пьетро Паролином, который является вторым человеком в католическом мире, также речь шла о католическом центре в Беларуси.
— Была беседа в Ватикане, на которой также поднимался вопрос о центре католицизма на Беларуси, — отметил митрополит.
При этом Станевский заметил, что на территории Беларуси есть немало намоленных мест, где мог бы появиться католический религиозный центр, так как в каждой католической епархии на белорусских землях образованы свои кафедры, главный костел и санкрутарии.
— Но так или иначе, центр будет только тогда, когда будет Бог в сердце человека… В Святом писании мы читаем, что Бог говорит: «Что вы здесь строите? Разве Я вам говорил строить?» Поэтому важно, чтобы каждый человек нашел Бога и пустил его в свое сердце. И когда сердца соединятся, то будут центры во всех епархиях, — заметил архиепископ.
Еще мы рассказывали, что белорусский архиепископ Станевский передал папе Римскому привет от Лукашенко.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко оценил политическую позицию генсекретаря СНГ Сергея Лебедева.