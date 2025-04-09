Родители пожаловались на закрытые калитки в школах Омска

В группе «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте» появились жалобы от омичей на закрытые калитки в ряде городских школ. По словам родителей, из-за этого дети вынуждены перелезать через заборы, чтобы попасть на территорию учебных заведений.
Так, одна из горожанок рассказала о ситуации у школы № 23 на улице 24-й Северной. По её словам, тропинка, ведущая к одной из закрытых калиток, остаётся грязной.
«Калитка для детей закрыта четвёртый месяц. Они через забор так и лазят, одежду рвут, все грязные. На тропинке, которая ведёт к закрытой калитке, сегодня уже вырвали все вазоны с цветами», — сообщила омичка.
В комментариях к публикации жители также упомянули школы № 159 на улице Барнаульской и № 108 на улице Моторной — у этих учреждений калитки также закрыты.
В городской администрации на это отреагировали, пояснив, что такие меры принимаются ради безопасности. По словам представителей мэрии, доступ на территорию школ ограничен для предотвращения проникновения посторонних лиц, бродячих животных и хищений.
«Ограждение предназначено для пресечения проникновения на территорию образовательного учреждения посторонних лиц, бродячих животных и хищений имущества. Посторонними являются все лица, незадействованные в образовательном процессе. Территория образовательного учреждения не должна использоваться для сквозного прохода граждан», — уточнили в администрации.
Власти подчеркнули, что пройти к каждому учебному заведению можно через главный вход. Например, к школе № 23 — со стороны улицы 24-й Северной, к школе № 159 — с улицы Аносова, к школе № 108 — с улицы Моторной. Калитки, по информации мэрии, могут использоваться только при эвакуации.
Что касается ситуации у школы № 23, её руководство пообещало провести разъяснительные беседы с учащимися, перелезающими через забор, и привести территорию в порядок до 4 мая.