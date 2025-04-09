Родители пожаловались на закрытые калитки в школах Омска

Власти подчеркнули, что пройти к каждому учебному заведению можно через главный вход. Например, к школе № 23 — со стороны улицы 24-й Северной, к школе № 159 — с улицы Аносова, к школе № 108 — с улицы Моторной. Калитки, по информации мэрии, могут использоваться только при эвакуации.