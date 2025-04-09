Жилье резко подорожало в Алматы

Цены на жилье в Казахстане стабильно растут с начала года. Март не стал исключением. Согласно данным Бюро национальной статистики, за месяц первичное жилье в стране подорожало на 0,6%, а вторичное — сразу на 1,4%.
Особенно отличился в марте Алматы. Мегаполис стал лидером по росту цен на перепродажу жилья — сразу 3,7% за месяц. Заметный прирост на вторичном рынке также показали Актобе и Павлодар с показателями 1,2% и 1,9% соответственно.
На первичном рынке в Алматы также был заметный рост цен — 1,9% за месяц. Однако лидерами стали Талдыкорган и Тараз — 3,2% и 3,1% соответственно.
Жилая недвижимость в новостройках Астаны за месяц в среднем никак не изменилась в цене, а «вторичка» показала прирост лишь на 0,5%. В Шымкенте новое жилье за месяц подешевело на 0,5%, а вторичное — подорожало на 0,7%.
Примечательно, что снижение цен, но только на вторичном рынке, также было зафиксировано в Усть-Каменогорске и в городе Қонаев- на 0,5% и 1,9%. При этом в большинстве городов цены не изменились.
Как изменились цены за год
В годовом разрезе цены на первичном рынке жилья в Казахстане в среднем выросли на 5,9%. Особенно отличились Павлодар (18%), Кокшетау (15%), Талдыкорган (12,6%), Шымкент (10,9%) и Тараз (10,2%).
В Алматы и Астане цены выросли на 5,4% и 5,9% соответственно. Семей показал наименьший прирост — 1,4% за год.
На вторичном рынке цены за год выросли на 6,7%. Лидером стал Атырау — 15,8%. Также сильный рост зафиксирован в Павлодаре (12,9%), Актобе (12,7%), в городе Қонаев (11,1%), а также в Туркестане (на 10,6%) и Талдыкоргане (10,9%).
В Алматы цены на «вторичку» за год выросли на 7,2%, в Астане — на 8,4%, а в Шымкенте, наоборот, они снизились на 0,8%. Также снижение было зафиксировано в Караганде (на 1%) и в Усть-Каменогорске (на 4,4%).
Сколько стоит жилье
Согласно данным аналитиков, самые высокие цены на жилье зафиксированы в Астане и Алматы. Столица является лидером по ценам на вторичное жилье — 665 056 тенге в среднем за квадратный метр. На первичном показатель составил 582 047 тенге.
Алматы лидер по ценам на «первичку» — 601 170 тенге за «квадрат», а вот на вторичном показатель равен 634 722 тенге. В Шымкенте средние ценники составили 483 006 тенге и 426 940 тенге соответственно.
Самое дешевое первичное жилье продавалось в Уральске — 284 136 тенге в среднем за квадратный метр, а Кызылорда отличилась низкими ценами на вторичном рынке — 315 877 тенге.
Что касается рынка арендного жилья в Казахстане, то за месяц цены здесь снизились на 1%, но за год выросли сразу на 11,6%. В среднем квартиры сдаются по 4 515 тенге за квадратный метр. Впрочем, текущий рост цен нельзя назвать неожиданным.