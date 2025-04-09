Жилье резко подорожало в Алматы

В Алматы цены на «вторичку» за год выросли на 7,2%, в Астане — на 8,4%, а в Шымкенте, наоборот, они снизились на 0,8%. Также снижение было зафиксировано в Караганде (на 1%) и в Усть-Каменогорске (на 4,4%).