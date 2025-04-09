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Врач рассказал о вариантах изменения срока протезирования суставов в Беларуси: операция вне очереди, перенос на полгода, постановка в конец очереди и отказ

Врач рассказал о переносе очереди при протезировании суставов в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

О вариантах изменения срока протезирования суставов в Беларуси порталу 24health.by рассказал замдиректора по лечебной работе РНПЦ травматологии и ортопедии Павел Волотовский.

По его словам, пациенты по показаниям ставятся в очередь на эндопротезирование суставов. Вне очереди операция делается в случае, если у пациента уже стоит один протез, но пришло время заменить второй сустав и в случае необходимости повторной операции, если протез расшатался.

На полгода могут перенести время операции при наличии уважительной причины, например, серьезные неурядицы или ЧП в семье.

В конец очереди попадают те пациенты, кто отказывается от операции без видимых причин.

«Если пациент хочет делать операцию, но позже, чем предлагают, есть возможность дважды не согласиться на проведение оперативного вмешательства в предложенный срок», — отметил Павел Волотовский и подчеркнул, что в этом случае человек оказывается в конце очереди.

Если же пациент в третий раз не согласится на предложенное время операции он будет снят с очереди.

Отказ от операции по эндопротезированию может быть связан с медицинскими показаниями. В этом случае пациент проходит лечение и потом ему выполняется операция.

«Если речь идет о заболеваниях, которые однозначно являются противопоказанием к проведению эндопротезирования, пациент снимается с очереди», — отметил медик.

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