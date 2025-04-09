В Сочи появится новое кладбище вместо запланированного крематория

В селе Илларионовка Адлерского района Сочи появится новое кладбище, которое займет участок площадью 10 гектаров. Об этом рассказали в управлении по организации похоронного дела мэрии курорта.
Ранее на этой территории планировалось строительство крематория, предусмотренного Генеральным планом города. Несмотря на то, что ситуация с землей для захоронений в Сочи сейчас оценивается как стабильная, администрация города, учитывая рост населения, ведет активную работу по расширению существующих кладбищ.
Согласно Генеральному плану, в Сочи планируется выделить более 63 гектаров новых земель для захоронений. После реализации этих планов общая площадь кладбищ, доступная для захоронений, увеличится до 160 гектаров.
Ранее сообщалось, что ФАС запретила строительство крематория в Сочи за счет частных инвестиций.