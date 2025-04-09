В Сочи появится новое кладбище вместо запланированного крематория

Ранее на этой территории планировалось строительство крематория, предусмотренного Генеральным планом города. Несмотря на то, что ситуация с землей для захоронений в Сочи сейчас оценивается как стабильная, администрация города, учитывая рост населения, ведет активную работу по расширению существующих кладбищ.