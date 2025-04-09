Усилили контроль за миграцией: у нелегалов в Приморье остается меньше месяца

С начала действия амнистии уже более 400 иностранных граждан обратились в МВД края. Некоторые из них заключили контракт с МО РФ, что не только обеспечивает им легальный статус, но и предоставляет весь спектр социальных гарантий, предусмотренных для военнослужащих.