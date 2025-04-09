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Усилили контроль за миграцией: у нелегалов в Приморье остается меньше месяца

В Приморском крае продолжаются масштабные рейды по выявлению иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство.

Источник: AP 2024

У лиц, находящихся в крае без необходимых документов, осталось менее месяца, чтобы легализовать своё пребывание — до 30 апреля действует так называемая миграционная амнистия.

«До 30 апреля иностранец, допустивший нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации, обязан самостоятельно явиться в органы МВД России. После узаконивания своих прав, иностранных лиц не будут высылать, помещать в специальные учреждения, а также запрещать въезд в Россию», — пояснили в агентстве миграционной политики Приморья.

Меры контроля реализуются в рамках профилактического мероприятия «Трудовой мигрант — 2025». В ходе недавнего рейда сотрудники полиции проверили около 30 транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров. Были выявлены иностранцы, работавшие без соответствующих разрешений, часть из них задержана. Аналогичные проверки прошли в Ханкайском округе.

Как подчеркнули в краевом УМВД, рейды будут продолжены, а нарушителей ждёт административная и уголовная ответственность. При этом власти призывают мигрантов воспользоваться шансом выйти из тени без риска депортации — после прохождения всех процедур возможно получение официальных документов, дающих право на законное пребывание в России.

С начала действия амнистии уже более 400 иностранных граждан обратились в МВД края. Некоторые из них заключили контракт с МО РФ, что не только обеспечивает им легальный статус, но и предоставляет весь спектр социальных гарантий, предусмотренных для военнослужащих.

В агентстве миграционной политики Приморского края, регион меняет подход к миграционной политике. Ключевая цель — переход от стихийного въезда к организованному набору квалифицированных специалистов.

«Бесконтрольный, порой бесцельный въезд мигрантов прекратится. Сюда будут ехать те, кого ждут на конкретном производстве, сдавшие экзамены на знание русского языка, российского законодательства, с медицинским заключением. И за этого работника-иностранца вместе с ним несут ответственность и работодатели», — отметил глава ведомства Михаил Сорокин.