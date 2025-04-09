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В Башкирии сняли запрет на сплавы по Нугушу

В Башкирии сняли запрет на сплавы по Нугушу.

Источник: нацпарк «Башкирия»

В Башкирии сняли запрет на сплавы по реке Нугуш. Об этом сообщили в национальном парке «Башкирия».

«С 9 апреля отменяются ограничения на сплав по реке Нугуш. Мы рады вновь открыть для вас этот захватывающий маршрут, полный красоты и впечатлений. Оформить разрешение на сплав необходимо на нашем сайте в разделе бронирования услуг», — говорится в официальной группе нацпарка во «ВКонтакте».

Любителям водного туризма напомнили, обязательная регистрация в МЧС перед выходом на маршрут обеспечит вам своевременную помощь в случае необходимости. После завершения маршрута важно также сообщить в МЧС.