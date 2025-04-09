Новый кольцевой и магистральный водоводы Евпатории: как идут работы

«Уже построен в настоящий момент резервуар чистой воды объемом 12,5 тысяч метров кубических. То есть это дополнительный объем воды, который может аккумулироваться и в случае каких-то аварийных ситуаций использоваться… Это еще на четверть больше существующего парка резервуаров. То есть у нас четыре было по 10 тысяч — и построили пятый», — рассказал Новик.