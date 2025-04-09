Новый кольцевой и магистральный водоводы Евпатории: как идут работы

«Объект будет окончен к концу года. Это контрактные сроки», — сказал он.
Новик подчеркнул, что масштабная работа над новым объектом включает в себя несколько этапов. Строительство линейной части водовода диаметром 600 мм и длиной более 12 километров — его основная часть.
«Это будет обводной водовод городской, который позволит нам замкнуть кольцо в системе водоснабжения и в будущем даже подключать новых абонентов тех микрорайонов, которые не обеспечены в настоящий момент централизованным водоснабжением», — сказал Новик.
Также благодаря тому, что сеть водоснабжения будет закольцована, при проведении аварийных работ восстанавливать подачу воды можно будет быстрее и без существенных ограничений.
Кроме того, вместе с кольцевым городским водоводом строится новая насосная станция, а также резервуар чистой воды, «который позволит нам более стабильно и качественно обеспечивать водоснабжение города Евпатория», добавил Новик.
«Уже построен в настоящий момент резервуар чистой воды объемом 12,5 тысяч метров кубических. То есть это дополнительный объем воды, который может аккумулироваться и в случае каких-то аварийных ситуаций использоваться… Это еще на четверть больше существующего парка резервуаров. То есть у нас четыре было по 10 тысяч — и построили пятый», — рассказал Новик.
Руководитель «Воды Крыма» подчеркнул, что масштабные работы, которые проводились в начале апреля на сетях водоснабжения Евпатории и сопровождались масштабными отключениями потребителей, были не аварийными, а регламентными, «которые необходимо было выполнить» в рамках строительства нового городского водовода.
«Была действительно острая необходимость в этом для того, чтобы подрядчик мог продолжать выполнение работ и к концу года по контракту сдать их полностью. Это разовая акция. Причем, мы выполнили тот комплекс работ, который в конце года позволит совершенно безболезненно для наших абонентов включить новые объекты… здесь вообще проблем не будет никаких», — заверил Новик.
Он напомнил, что строительство нового городского водовода с сопутствующей инфраструктурой в Евпатории финансируется за счет государственных средств и осуществляется в рамках программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.
Одновременно «республиканские власти делают все возможное для скорейшего завершения работ по капитальному ремонту магистрального водовода», что позволит существенно сократить потери воды, подчеркнул Новик.
«Мы выполнили большой комплекс работ и 21 километр в общей сложности за 2023 и 2024 год поменяли, и эти работы будут продолжаться. Мы включаемся в абсолютно все программы, берем инфраструктурные кредиты», — уточнил директор предприятия.
По его словам, в рамках соглашения, подписанного между федеральным центром и Республикой Крым взят кредит в размере 3,5 миллиарда рублей для реализации работ по программе модернизации коммунальной инфраструктуры.
«И из них 3 миллиарда — на город Евпаторию. То есть это еще порядка 12 километров магистрального водовода и порядка 12 километров на Новоозерное и Мирный (поселки — ред.)», — уточнил Новик.
Капитальный ремонт магистрального водовода в Евпатории по программе модернизации коммунальной инфраструктуры рассчитан на три года, начиная с 2025-го, отметил он.
«В текущем году будет выполнена замена еще 3 километров магистрального водовода. К работам мы уже приступаем. И поэтапно за два года — 2026 и 2027 — будет замена еще 9 километров», — сказал Новик.
Он напомнил, что процент изношенности сетей водоснабжения в Евпатории составляет не менее 60%, как и в большинстве населенных пунктов Крыма, и все проблемы будут решать поэтапно.
«Учитывая объем бедствия и состояние наших сетей было решено одно направление довести до логического завершения… Не то что финансового ресурса не хватает — не всегда хватает качественных подрядчиков, чтобы выполнять работы везде одномоментно. Решаем проблему Евпатории — идем дальше», — резюмировал Новик.
Ранее Новик рассказал, когда в Евпатории полностью восстановят подачу воды после аварии на городском водоводе и объяснил причины, из-за которых не все жители города и сел получают ресурс одновременно.
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