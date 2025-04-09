Дзен и Новости Mail запустили проект к 80-летию Победы

С 9 апреля по 9 мая Дзен и Новости Mail ежедневно будут публиковать архивные материалы из газет, которые выходили 80 лет назад. Пользователи смогут узнать, как новости с передовой попадали в прессу, прочитать про жизнь в тылу и культурные события, происходившие в решающие дни войны.