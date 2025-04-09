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Дзен и Новости Mail запустили проект к 80-летию Победы

С 9 апреля по 9 мая Дзен и Новости Mail ежедневно будут публиковать архивные материалы из газет, которые выходили 80 лет назад. Пользователи смогут узнать, как новости с передовой попадали в прессу, прочитать про жизнь в тылу и культурные события, происходившие в решающие дни войны.

Источник: Виктор Кошевой/ТАСС

В проекте в качестве партнеров принимают участие 17 федеральных и региональных медиа. На портале Новости Mail будут публиковаться статьи из ключевых изданий того времени: газеты «Правды», «Известий», «Комсомольской правды», «Вечерней Москвы», «Московских новостей», «ТАСС». На главной странице «Дзена» появится новостной блок с архивными материалами из газет, а также тематические истории ко Дню Победы.

«Хроника весны 1945 года» погрузит читателей в атмосферу, которая была за месяц до Победы. Сводки Совинформбюро и голос Левитана по радио, которые ежедневно ждали миллионы жителей СССР, покажут, как обстояли дела на фронте и что поддерживало обычных людей.