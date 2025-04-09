Пользователи соцсетей удивились сходству Нижнего Новгорода и Белграда

Пользователи соцсетей заметили удивительное сходство между сербским Белградом и российским Нижним Новгородом. Города сравнили путешественники и релоканты на просторах интернета.
Столица Сербии похожа на столицу Приволжья даже географическими чертами. Оба города располагаются на месте слияния двух рек.
Напротив Нижнего Новгорода, через реку, находится Бор. А напротив Белграда, на другом берегу Дуная, расположился населенный пункт Борча. Также, заметили пользователи соцсетей, в обоих городах есть крепости. В Нижнем Новгороде — кремль, а в Белграде — Калемегдан.
Кроме того, люди смогли найти общие черты во внешности первых лиц: мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева и президента Сербии Александра Вучича.
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