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Пользователи соцсетей удивились сходству Нижнего Новгорода и Белграда

Города похожи не только географическим расположением.

Пользователи соцсетей заметили удивительное сходство между сербским Белградом и российским Нижним Новгородом. Города сравнили путешественники и релоканты на просторах интернета.

Столица Сербии похожа на столицу Приволжья даже географическими чертами. Оба города располагаются на месте слияния двух рек.

Напротив Нижнего Новгорода, через реку, находится Бор. А напротив Белграда, на другом берегу Дуная, расположился населенный пункт Борча. Также, заметили пользователи соцсетей, в обоих городах есть крепости. В Нижнем Новгороде — кремль, а в Белграде — Калемегдан.

Кроме того, люди смогли найти общие черты во внешности первых лиц: мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева и президента Сербии Александра Вучича.

Ранее мы писали, что актер Олег Тактаров сравнил Дзержинск 80-х годов с Казанью из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+).