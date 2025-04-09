Пользователи соцсетей удивились сходству Нижнего Новгорода и Белграда

Напротив Нижнего Новгорода, через реку, находится Бор. А напротив Белграда, на другом берегу Дуная, расположился населенный пункт Борча. Также, заметили пользователи соцсетей, в обоих городах есть крепости. В Нижнем Новгороде — кремль, а в Белграде — Калемегдан.