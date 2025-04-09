Собянин пригласил к сотрудничеству разработчиков цифровых решений в медицине

Он уточнил, что приоритетные направления: сервисы для пациентов, которые позволят получать онлайн-консультации, выбирать врача, составлять план лечения и расписание приема лекарств, а также вести дневник здоровья под контролем специалиста; технологии для дистанционного мониторинга здоровья; автоматизированные системы обеспечения деятельности медорганизаций; инновации для операционных и другое.