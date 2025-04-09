Собянин пригласил к сотрудничеству разработчиков цифровых решений в медицине

«Приглашаем разработчиков цифровых решений в медицине. Сегодня сложно представить нашу жизнь без цифровых технологий. Важно, чтобы и система здравоохранения Москвы шла в ногу со временем, поэтому мы продолжаем внедрять самые передовые решения», — написал Собянин.
Он уточнил, что приоритетные направления: сервисы для пациентов, которые позволят получать онлайн-консультации, выбирать врача, составлять план лечения и расписание приема лекарств, а также вести дневник здоровья под контролем специалиста; технологии для дистанционного мониторинга здоровья; автоматизированные системы обеспечения деятельности медорганизаций; инновации для операционных и другое.
«Если у вас есть подходящие разработки, вы можете подать заявку на платформе (mosmed.ai/innovatsii). Выбранные проекты пройдут апробацию на базе городских клиник и получат поддержку на всех этапах тестирования. Лучшие разработки войдут в систему здравоохранения Москвы», — заключил мэр.