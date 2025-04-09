ЖКХ Минска сказало про отключение отопления в домах и квартирах

Стало известно, когда в Минске отключат отопление в жилфонде. Об этом рассказали в «Минском городском жилищном хозяйстве».
Так, в Минском ЖКХ напомнили, что в жилищном фонде подачу отопления приостанавливают при сохранении среднесуточных температур воздуха +8 градусов в течение трех суток.
Решение отключить квартиры минчан от теплоснабжения принимают в Мингорисполкоме. А после того, как жилфонд отключат от отопления, дома начнут готовить к эксплуатации в осенне-зимний период 2025 — 2026.
На подготовку к новому отопительному сезону уйдет почти четыре месяца. В течение этого времени будут проводиться гидравлические и температурные испытания на теплосетях для выявления возможных нарушений, будут подготовлены тепловые, водопроводные, канализационные и электрические сети. Еще будут проверяться и тестироваться все системы и оборудование для обеспечения их бесперебойной работы.
Напомним, ранее «Минскэнерго» высказывался про отключение отопления в квартирах.
Тем временем синоптики сказали о серьезном потеплении в Беларуси в ближайшее время: «Тепло будет стремиться к +22».
Еще Минфин высказался о деньгах с республиканского субботника 12 апреля.