ЖКХ Минска сказало про отключение отопления в домах и квартирах

На подготовку к новому отопительному сезону уйдет почти четыре месяца. В течение этого времени будут проводиться гидравлические и температурные испытания на теплосетях для выявления возможных нарушений, будут подготовлены тепловые, водопроводные, канализационные и электрические сети. Еще будут проверяться и тестироваться все системы и оборудование для обеспечения их бесперебойной работы.