Ростовские путешественники все чаще предпочитают оплачивать покупки улыбкой

В Ростовской области растет популярность оплаты улыбкой. Так, по сообщению Сбера количество оплат покупок биометрией на «Центральном» автовокзале начала года увеличилось на 40%. При этом средний чек составил 320 рублей, а самая большая покупка достигла 3 тысяч рублей.
— В Ростовской области растет популярность сервиса «Оплата улыбкой». Мы активно внедряем эту технологию в социально значимую инфраструктуру региона. На Центральном автовокзале установлено уже 8 терминалов банка, позволяющих провести платежи с помощью биометрии. Главными причинами роста интереса к сервису становятся высокая степень безопасности и удобство, — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
По словам директора областного автовокзала «Центральный» Евгения Малькова, на автовокзале стремятся делать не только поездки, но и перерывы между ними максимально удобными для пассажиров.
Напомним, что возможность оплатить товары улыбкой появилась в Ростовской области в 2023 году. Но до сих пор вызывает удивление незнакомых с ним людей. Между тем, это один из самых безопасных способов оплаты, что подтверждается аттестатом соответствия требованиям по защите информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). При этом платить улыбкой просто, от клиента не требуется никаких дополнительных действий. Достаточно просто посмотреть в камеру несколько секунд.
НАША СПРАВКА.
Автовокзал открылся на месте старого аэропорта менее года назад. Сейчас через него проходят не только областные и межрегиональные, но и международные маршруты, включая поездки в ДНР, ЛНР и Запорожье, Крым, Москву и Ставропольский край. А в конце февраля был запущен новый международный рейс в Минск.