Ростовские путешественники все чаще предпочитают оплачивать покупки улыбкой

Напомним, что возможность оплатить товары улыбкой появилась в Ростовской области в 2023 году. Но до сих пор вызывает удивление незнакомых с ним людей. Между тем, это один из самых безопасных способов оплаты, что подтверждается аттестатом соответствия требованиям по защите информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). При этом платить улыбкой просто, от клиента не требуется никаких дополнительных действий. Достаточно просто посмотреть в камеру несколько секунд.