Выдано разрешение на возведение нового корпуса школы в микрорайоне Ива в Перми

Выдано разрешение на строительство нового корпуса школы в Мотовилихинском районе Перми. Четырехэтажное здание появится на территории жилого комплекса «Погода» в микрорайоне Ива. Об этом сообщает краевое Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности.
Сейчас на стройплощадке ведутся подготовительные мероприятия. Новое строение будет расположено рядом с действующим зданием лицея № 10. Корпус предназначен для учеников младших классов. Здесь смогут заниматься 543 юных пермяка.
Проект реализуется в рамках сотрудничества застройщика и Правительства Пермского края. Соответствующее соглашение о возведении образовательного учреждения было подписано в мае прошлого года.