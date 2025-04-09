Выдано разрешение на возведение нового корпуса школы в микрорайоне Ива в Перми

Выдано разрешение на строительство нового корпуса школы в Мотовилихинском районе Перми. Четырехэтажное здание появится на территории жилого комплекса «Погода» в микрорайоне Ива. Об этом сообщает краевое Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности.