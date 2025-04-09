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Выдано разрешение на возведение нового корпуса школы в микрорайоне Ива в Перми

Четырехэтажное здание сможет принять 543 ученика.

Источник: Reuters

Выдано разрешение на строительство нового корпуса школы в Мотовилихинском районе Перми. Четырехэтажное здание появится на территории жилого комплекса «Погода» в микрорайоне Ива. Об этом сообщает краевое Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности.

Сейчас на стройплощадке ведутся подготовительные мероприятия. Новое строение будет расположено рядом с действующим зданием лицея № 10. Корпус предназначен для учеников младших классов. Здесь смогут заниматься 543 юных пермяка.

Проект реализуется в рамках сотрудничества застройщика и Правительства Пермского края. Соответствующее соглашение о возведении образовательного учреждения было подписано в мае прошлого года.