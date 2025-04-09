Порядок на День Победы в Волгограде будут обеспечивать 150 частных охранников

Администрация Волгограда разместила на сайте госзакупок аукцион по поиску частных охранных предприятий, которые будут обеспечивать безопасность на майские праздники. За 2,5 миллиона рублей сотрудники ЧОП встанут на охрану объектов, будут отвечать за пропускной режим и порядок в местах проведения массовых мероприятий в центре города, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Согласно документам, заявки принимают до 16 апреля. Подрядчик должен будет выставить посты охраны четырех видов. Каждый из них будет работать от 6 до 12 часов. Единовременно на всех постах должно быть не менее 150 сотрудников без оружия.
Каждый из ЧОПовцев должен иметь действующее удостоверение частного охранника, а также пройти курсы оказания первой помощи и по обеспечению антитеррористической защищенности.
Охранники будут проводить обходы территории, пресекать самовольное проникновение на будут оказывать первую помощь.