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МЧС Башкирии предупреждает об усилении ветра до 20 м/с

В ближайшие сутки прогнозируется ухудшение погодных условий.

Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 39% 766 мм рт. ст. +12°
Источник: Freepik

МЧС Башкирии предупреждает об усилении ветра в ближайшие сутки. Местами порывы составят 15−20 м/с.

По данным Башгидрометцентра, в ближайшие сутки по республике местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами до сильных. В отдельных районах прогнозируется гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Температура воздуха ночью +2°,+7°, по северо-западу до −3°, днем +3°,+8°, по юго-востоку +13°, +18°.

На отдельных участках автодорог ночью и утром туман, днем в осадках видимость 500−1000 м, вечером гололедица.