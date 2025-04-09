МЧС Башкирии предупреждает об усилении ветра до 20 м/с

МЧС Башкирии предупреждает об усилении ветра в ближайшие сутки. Местами порывы составят 15−20 м/с.
По данным Башгидрометцентра, в ближайшие сутки по республике местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами до сильных. В отдельных районах прогнозируется гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
Температура воздуха ночью +2°,+7°, по северо-западу до −3°, днем +3°,+8°, по юго-востоку +13°, +18°.
На отдельных участках автодорог ночью и утром туман, днем в осадках видимость 500−1000 м, вечером гололедица.